Exposition | Miroir Miroir Fondation des États-Unis Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition | Miroir Miroir Fondation des États-Unis, 2 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 02 mars 2022

de 18h00 à 20h30

gratuit

Deux artistes résident·es de la FEU, Libéral Martin et Anahita Navaei, dévoilent les coulisses de la fabrication de leurs films d’animation. Animation numérique et traditionnelle, 3D, stop motion et fils tissés se juxtaposent, s’opposent et s’entremêlent, dans cette exposition en miroir. Le vernissage du mercredi 2 mars est organisé dans le cadre d’Art-Hop-Polis, le art hopping à la Cité internationale le premier mercredi du mois. Le programme de mars sera prochainement en ligne sur CitéScope. Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan Paris 75014 Contact : contact@fondationdesetatsunis.org https://my.weezevent.com/miroir-miroir https://www.facebook.com/FondationUSA/ @FondationUSA Expo

Date complète :

2022-03-02T18:00:00+01:00_2022-03-02T20:30:00+01:00

Fondation des Etats-Unis

