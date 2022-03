Exposition “Miroir des Mondes” – Isabelle STARON-TUTUGORO Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut Catégorie d’évènement: Saint-Martin-en-Haut

Saint-Martin-en-Haut Rhône Saint-Martin-en-Haut Rhône Isabelle STARON-TUTUGORO venue de Nouvelle-Calédonie nous invite à un grand voyage vers les îles du Pacifique-Sud.

Vernissage : Samedi 30 Avril à 16h.

Vernissage : Samedi 30 Avril à 16h.

Présence régulière de l'artiste.

