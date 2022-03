Exposition : Mirages Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Exposition : Mirages Châlons-en-Champagne, 18 juin 2022, Châlons-en-Champagne. Exposition : Mirages Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne

2022-06-18 – 2022-09-19 Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Châlons-en-Champagne Marne Châlons-en-Champagne Mirages, collections orientalistes des musées de Reims et Châlons-en-Champagne. Pendant la fermeture du musée des Beaux-Arts de Reims, une partie des collections fait une petite escale à Châlons ! L’occasion pour le musée des Beaux-arts et d’Archéologie de proposer une exposition autour de l’orientalisme. Comment les artistes occidentaux perçoivent-ils l’Orient, entre fantasmes et réalité ? Jeudi 30 juin à 18h30 : une rencontre autour de l’exposition

Durée : 1h30 – tout public musee.pedago@chalonsenchampagne.fr +33 3 26 69 38 53 Place Godart Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse Place Godart Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Ville Châlons-en-Champagne lieuville Place Godart Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne Departement Marne

Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Exposition : Mirages Châlons-en-Champagne 2022-06-18 was last modified: by Exposition : Mirages Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 18 juin 2022 Châlons-en-Champagne Marne

Châlons-en-Champagne Marne