Exposition MIRAGE Galerie Data Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

L’exposition présente les oeuvres de Mihai Grecu, David Munoz et Alice Rosati. La notion de mirage est ici employée de manière métaphorique pour décrire des transpositions du réel, par la représentation d’une nature artificielle ou fantasmée.

L’exposition MIRAGE nous pousse à une réflexion sur notre monde, en mettant en question la nature illusoire de la réalité.

Alice Rosati présente une série de cyanotypes, créées à partir d’images de météorites et de nébuleuses provenant du site de la NASA. Cette série s’inscrit dans son projet rassemblant oeuvres et livre d’artiste “THEY ARE COMING”, interrogeant l’imaginaire collectif lié à la fin du monde.

Mihai Grecu réalise des séquences vidéos mixant prises de vues et d’animation 3D, ainsi que des outils de création par IA. Dans ces scènes hallucinatoires, les éléments prennent vie par la manifestation de phénomènes défiant la logique spatiale, comme si ils étaient empreints d’une force magnétique… Un tourbillon de cailloux, un nuage en suspension, une rosace liquide ; la manipulation délibérée d’éléments visuels offre ici une expérience subjective de la réalité.

David Munoz crée des représentations de montagnes à l’aide de logiciels de génération de paysages, remettant ainsi en cause leur véracité. Plus généralement, l’artiste met en scène des entités dont le caractère gigantesque et incommensurable les définit comme des « hyperobjets ».

Pour pouvoir les observer, il recherche des représentations de ces phénomènes dont nous ne pouvons avoir qu’une vision fragmentaire.

Galerie Data 26 boulevard Jules Ferry 75011

Alice rosati, Galerie Data