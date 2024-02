EXPOSITION MINIMAL-COMPLEXITY GALERIE PJ Metz, samedi 24 février 2024.

Les oeuvres présentées relèvent du concept harmonique de Minimal-Complexity , inventé par l’artiste Irina Gabiani, qui opère une fusion où minimalisme et complexité ne sont pas en opposition, mais se complètent mutuellement. L’art minimal, avec son essence de simplicité et son rejet de l’ornementation superflue, offre un contraste net avec des oeuvres qui se réjouissent dans la richesse des détails et la complexité des compositions. Cependant, les oeuvres de Gabiani montrent comment ces deux approches peuvent coexister de manière harmonieuse et intrigante.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 11:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

GALERIE PJ 10 rue des Jardins

Metz 57000 Moselle Grand Est

