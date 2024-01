Exposition Miniatures agricoles et TP Gevigney-et-Mercey, samedi 17 février 2024.

Exposition Miniatures agricoles et TP Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-18 19:00:00

Venez profiter d’une exposition de miniatures agricoles et TP lors du Week-end du 17 et 18 février. L’entrée est d’un euro par personne. L’exposition comptera plus de 40 modèles d’expositions. L’exposition va vous permettre de découvrir des modèles miniatures de nombreux engins agricoles. Sur place vous pourrez acheter des miniatures agricoles, profiter de la buvette, et un repas sera disponible le dimanche midi, le repas se fait sur réservation au 06-38-94-47-62.

Salle de Convivialité Gevigney-et-Mercey

Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Exposition Miniatures agricoles et TP Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2024-01-22 par JUSSEY TOURISME