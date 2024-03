EXPOSITION « Miniature et Photographie » Office du tourisme des terres d’Auxois Semur-en-Auxois, samedi 6 avril 2024.

EXPOSITION « Miniature et Photographie » Office du tourisme des terres d’Auxois Semur-en-Auxois Côte-d’Or

DAILFINE LAUREAU expose ses miniatures et ses photographies et aura le plaisir de vous accueillir au vernissage de son exposition le Samedi 06 Avril à partir de 16h et jusqu’à 18h.

Venez nombreux découvrir le monde miniature de DAILFINE LAUREAU et ses photographies ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-20

Office du tourisme des terres d’Auxois 2 place Gaveau

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté dailfinelaureau@gmail.com

