Taulé Finistère Taulé Découvrez l’exposition organisée par l’association Saint-Herbot sur le thème du pastel, composée d’œuvres de 7 artistes : Alexis Le Borgne, Stéphane Le Mouel, Sylvain Tessier, Isabelle Rivoal, Christian Feat et Jean François Trévien. Charline Lemort présentera également ses sculptures lors de cette exposition.

Ce salon aura lieu du 16 avril au 1er mai 2022, tous les jours de 14h à 18h.

