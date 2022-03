Exposition minéraux et fossiles Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne L’Association Géologique Aubagnaise (A.G.A.) propose de vous présenter une exposition découverte géologique à la Maison de Quartier Bernard Palissy de l’infiniment petit (microminéralogie, arénophilie) jusqu’au gigantisme des dinosaures disparus et de la préhistoire. Les premiers témoignages de notre histoire !

Venez découvrir la faune et la flore présentes à Aubagne, il y a bien longtemps…En quelque sorte nos plus lointains ancêtres ! +33 4 42 70 07 35

