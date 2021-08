Nantes 88,boulevard de la Prairie au duc Loire-Atlantique, Nantes Exposition MI’NantEs CRAFT 88,boulevard de la Prairie au duc Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition MI’NantEs CRAFT 88,boulevard de la Prairie au duc, 18 septembre 2021, Nantes. Exposition MI’NantEs CRAFT

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à 88, boulevard de la Prairie au duc

Plusieurs postes de jeu seront déployés pour jouer et visiter la ville de Nantes réinventée.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Exposition numérique interactive par SDI et la Galerie QUARTUS. Au sein du serveuer Miinecraft observer les futurs tramways de Nantes et des bâtiments emblématiques de la ville. 88,boulevard de la Prairie au duc 44200 NANTES Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu 88,boulevard de la Prairie au duc Adresse 44200 NANTES Ville Nantes lieuville 88,boulevard de la Prairie au duc Nantes