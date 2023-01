Exposition – Mille et une îles Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Exposition – Mille et une îles Médiathèque Marguerite Yourcenar, 7 mars 2023, Paris. Du mardi 07 mars 2023 au vendredi 14 avril 2023

La médiathèque vous propose une exposition sur la représentation des îles dans les arts., mêlant affiches de films, affiches touristiques, ou encore pochettes de vinyles. Exposition « Mille et une îles », du 7 mars au 14 avril L’équipe de la médiathèque vous propose une exposition sur la représentation des îles dans les arts. Affiches de films, affiches touristiques, ou encore pochettes de vinyles, autant de supports qui véhiculent une image parfois fidèle, souvent fantasmée des îles, et révèlent le fond de notre imaginaire collectif autant qu’ils le nourrissent. Découvrez cette exposition en rez-de-jardin dans l’espace Arts de la médiathèque et au 1er étage, du 7 mars au 14 avril 2023 aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Nous remercions nos partenaires qui ont permis l’organisation de cette exposition : la bibliothèque Forney, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, et la Cinémathèque française. La thématique « Mille et une îles « à la médiathèque Marguerite Yourcenar, c’est aussi : un ciné-concert : deux Heures musicales : « les îles mystérieuses » le samedi 11 mars 2023 à 10h30 & « la possibilité d’une île » le samedi 15 avril 2023 à 10h30 et un mercredi créatif Pop-up pour les enfants : le mercredi 29 mars (plus d’information prochainement) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

