Exposition Miguel Lebron Montbazon Montbazon Montbazon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Montbazon

Exposition Miguel Lebron Montbazon, 12 avril 2023, Montbazon Montbazon. Exposition Miguel Lebron 10 Rue Nationale Montbazon Indre-et-Loire

2023-04-12 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-30 18:00:00 18:00:00 Montbazon

Indre-et-Loire Montbazon Exposition de l’Artiste plasticien à la Maison des Arts. Exposition de l’Artiste plasticien à la Maison des Arts. culture@ville-montbazon.fr +33 6 27 43 53 22 Miguel Lebron

Montbazon

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Montbazon Autres Lieu Montbazon Adresse 10 Rue Nationale Montbazon Indre-et-Loire Ville Montbazon Montbazon lieuville Montbazon Departement Indre-et-Loire

Montbazon Montbazon Montbazon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbazon-montbazon/

Exposition Miguel Lebron Montbazon 2023-04-12 was last modified: by Exposition Miguel Lebron Montbazon Montbazon 12 avril 2023 10 Rue Nationale Montbazon Indre-et-Loire Indre-et-Loire Montbazon Montbazon, Indre-et-Loire

Montbazon Montbazon Indre-et-Loire