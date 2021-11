Exposition “MIGRER AU FÉMININ” Maison Saint-Loup, 26 novembre 2021, Amilly.

Exposition « Migrer au féminin » Du 26 novembre au 3 décembre, l’association orléanaise Mémoires plurielles et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de Montargis présentent salle Saint-Loup « Migrer au féminin… Portraits de femmes de la région Centre-Val de Loire ». La région Centre-Val de Loire est une terre ancienne de migrations. Or ces migrations – qu’elles aient été liées au travail, à l’asile politique, au regroupement familial, aux études, etc. – sont en grande partie le fait de femmes. Ouvrant au lendemain de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’exposition « Migrer au féminin » vient aussi rappeler que la migration est un des « lieux » où les femmes sont soumises aux violences.  Salle Saint-Loup : portraits de femmes L’exposition itinérante présentée à Amilly (après Tours) est composée de 11 portraits de femmes, évoquant leurs parcours de vie et leur place dans la société d’accueil. Ces panneaux mettent en avant l’énergie vitale féminine et se veulent accessibles à tout âge et à tout public – y compris à celles et ceux qui sont en apprentissage du français. Ils sont prétextes à des échanges organisés par la médiatrice de l’exposition, Lucille Cottinet, de l’association Mémoires plurielles. Ces panneaux sont complétés de bustes en papier mâché réalisés par d’autres femmes, en lien avec le CIDFF, qui les représentent durant leur périple migratoire. Exposition ouverte au public les samedi 27 et dimanche 28 novembre de 9h à 12h et de 15h à 18h, les mardi 30 novembre, mercredi 1er et vendredi 3 décembre de 15h à 18h.  Médiathèque : une conférence le vendredi 26 novembre à 19h Temps fort inaugural, une conférence sera donnée à l’auditorium de la médiathèque d’Amilly par la sociologue Pôleth Wadbled et Elsa Marteau, directrice du CIDFF région Centre-Val de Loire. Elle sera suivie de 3 témoignages en vidéo et d’un échange avec le public.  Salle Saint-Loup : séance de dédicaces le mercredi 1er décembre à 17h Deux autrices dédicaceront leur livre : • Jacqueline Bonneau pour Entre Sari et Lamba (déc. 2018, éd. De l’Ecluse) – « À travers le récit Entre sari et lamba et les photos prises lors de ces séjours, nous tentons de rendre compte de la situation des femmes dans deux régions du monde où être femme, c’est d’abord combattre pour son intégrité. » • Pascale Nozerac pour Juliette et Salma, de (août 2021, Edilivre) – un roman qui parle de « deux jeunes femmes, Juliette et Salma. L’une est secrétaire et mène une vie ordinaire à Paris et l’autre, journaliste dans son pays d’origine, demande l’asile en France. Ces deux femmes auraient très peu de chances de se croiser mais Juliette va provoquer cette rencontre sans comprendre les éléments qui la poussent à bouleverser sa vie si ordonnée. »

