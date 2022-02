Exposition « Migre à Melle » Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres EUR Exposition photographique et sonore « Migre à Melle » Par la Cie MastocK

Vernissage le jeudi 3 mars 2022 à 18h Exposition du 1er au 9 mars dans la galerie du Café du Boulevard à Melle “Le 8 novembre 2021, j’ai rencontré les résidents de l’Huda, hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile à Melle

(79). Une envie profonde m’animait depuis des années, touchée par les flux migratoires dans le monde. Melle, terre

d’accueil pour les migrants et terre d’implantation pour ma Compagnie, MastoCK. L’alchimie a opéré d’emblée,

emportée par le récit de chacun, le besoin de libérer la parole, et de créer des empreintes de ces hommes toujours en

Didier Darrigrand

+33 5 49 27 01 28

Vernissage le jeudi 3 mars 2022 à 18h Exposition du 1er au 9 mars dans la galerie du Café du Boulevard à Melle “Le 8 novembre 2021, j’ai rencontré les résidents de l’Huda, hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile à Melle

(79). Une envie profonde m’animait depuis des années, touchée par les flux migratoires dans le monde. Melle, terre

d’accueil pour les migrants et terre d’implantation pour ma Compagnie, MastoCK. L’alchimie a opéré d’emblée,

emportée par le récit de chacun, le besoin de libérer la parole, et de créer des empreintes de ces hommes toujours en

mouvement à la recherche d’une vie meilleure. » Didier Darrigrand

