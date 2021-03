Exposition ‘Mieux Vivre Ensemble » du 21 au 12 mai 2021 Association Bienvenue à Bord, 22 mars 2021-22 mars 2021, Nîmes.

Exposition ‘Mieux Vivre Ensemble » du 21 au 12 mai 2021

du lundi 22 mars au mercredi 24 mars à Association Bienvenue à Bord

Exposition collective (différentes expressions artistiques) du 21 mars au 12 mai 2021

Exposition collective « Mieux Vivre Ensemble » : Exprimez-vous sur le thème : Compréhension et respect de l’autre pour mieux vivre ensemble » visible aux heures d’ouverture de l’association ou sur rendez-vous.

L’exposition regroupe les œuvres (différentes expressions artistiques : tableaux, dessins d’enfants, expression libre,…) réalisées par les résidents du quartier, les adhérents de l’association, les enfants et parents des après-midi récréatives, les participants aux ateliers de Bienvenue à Bord… Et tous ceux qui souhaitent se joindre aux exposants.

Pendant la semaine d’éducation et d’action conte le racisme et l’antisémitisme du 21 au 28 mars seront possible les visites du public (groupe de 6 personnes maximum) et à l’occasion des ateliers de moments de partage et de discussion et notamment mercredi 24 mars avec l’atelier Parents / Enfants.

L’exposition sera visible sur Facebook et sur le blog de l’association :

[http://bienvenue-a-bord.overblog.com/](http://bienvenue-a-bord.overblog.com/)

Des moments de rencontre, discussion, débat sont programmés du 29 mars au 12 mai :

– Lundi, mardi, mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, ouvert au public, entrée libre pour visite exposition

– Visite des écoles (aux heures d’ouverture ou sur rendez-vous et en fonction des règles sanitaires)

– Après- midi récréatives Parents / Enfants sur le thème de l’exposition (les familles ont déjà participé par leur contribution à l’exposition) pendant les vacances scolaires de Pâques (et à la demande)

– Atelier de partage mardi 30 mars : visite de l’exposition et atelier Arts Créatifs

– Atelier informatique hebdomadaire : présentation de la plateforme PHAROS

– Repas partagé Samedi 19 juin 2021 et exposition des meilleures œuvres de « Mieux Vivre Ensemble » à l’occasion de la fête de fin d’année scolaire à Bienvenue à Bord (exposition également des travaux des ateliers et des écoles du quartier). Précision : La programmation du repas partagé sera soumise aux dernières mesures gouvernementales.

Entrée libre et gratuite

Exprimez-vous sur le thème « Compréhension et respect de l’autre pour mieux vivre ensemble » : débats, réunions, atelier réflexion adultes et enfants, Exposition de différentes expressions artistiques

Association Bienvenue à Bord 2 cours Nemausus, A101, Nemausus I, Nîmes Nîmes Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T12:00:00;2021-03-22T14:00:00 2021-03-22T16:30:00;2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T12:00:00;2021-03-23T14:00:00 2021-03-23T16:30:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T12:00:00;2021-03-24T14:00:00 2021-03-24T16:30:00