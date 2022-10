Exposition « Michelle Daufresne » Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Exposition « Michelle Daufresne » Moulins, 10 novembre 2022, Moulins. Exposition « Michelle Daufresne »

26 rue Voltaire Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins Allier Office du tourisme de Moulins & sa région Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire

2022-11-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-05 18:00:00 18:00:00

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire

Moulins

Allier Moulins EUR 5 5 L’œuvre de Michelle Daufresne lui ressemble : élégamment libre, alliant le sourire et la gravité et, avec justesse, la fantaisie et l’altruisme . +33 4 70 35 72 58 http://musees.allier.fr/ Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins

dernière mise à jour : 2022-10-19 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Moulins Allier Office du tourisme de Moulins & sa région Musée de l'Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Ville Moulins lieuville Musée de l'Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Exposition « Michelle Daufresne » Moulins 2022-11-10 was last modified: by Exposition « Michelle Daufresne » Moulins Moulins 10 novembre 2022 26 rue Voltaire Musée de l'Illustration Jeunesse Moulins Allier Office du tourisme de Moulins & sa région Allier moulins

Moulins Allier