Exposition Michèle Audureau circuit Arz e Chapelioù Bro Leon 2021-07-15 – 2021-08-15 Village de Lochrist Chapelle de Lochrist
Plounévez-Lochrist Finistère

S'inspirer des variations lumineuses infinies de la nature pour enrichir et faire fusionner des milliers de nuances de teintes filées, entremêlées dans les tapisseries Haute Lisse sur le thème des Saisons ou des marées basses; ou composer plus rythmiquement des aplats colorés contrastés de tissus cousus dans les Runes.

