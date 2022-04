EXPOSITION : MICHEL PINON Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou

EXPOSITION : MICHEL PINON Saint-Denis-d’Anjou, 16 avril 2022, Saint-Denis-d'Anjou. EXPOSITION : MICHEL PINON Maison Canoniale 2 Grande Rue Saint-Denis-d’Anjou

2022-04-16 – 2022-05-28 Maison Canoniale 2 Grande Rue

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou Du 16 avril au 28 mai, exposition de peintures sur l’Andalousie proposée par l’artiste Michel Pinon. Exposition visible aux heures d’ouverture de l’office de tourisme de Saint-Denis-d’Anjou :

Avril : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Mai : les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 17h30

Egalement le dimanche de 15h à 17h L’office de tourisme de Saint-Denis-d’Anjou accueille une exposition de Michel Pinon. officedetourismesda@gmail.com +33 2 43 70 69 09 https://www.saintdenisdanjou.com/office-de-tourisme/ Du 16 avril au 28 mai, exposition de peintures sur l’Andalousie proposée par l’artiste Michel Pinon. Exposition visible aux heures d’ouverture de l’office de tourisme de Saint-Denis-d’Anjou :

Avril : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30

Mai : les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 17h30

Egalement le dimanche de 15h à 17h Maison Canoniale 2 Grande Rue Saint-Denis-d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou Autres Lieu Saint-Denis-d'Anjou Adresse Maison Canoniale 2 Grande Rue Ville Saint-Denis-d'Anjou lieuville Maison Canoniale 2 Grande Rue Saint-Denis-d'Anjou Departement Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-danjou/

EXPOSITION : MICHEL PINON Saint-Denis-d’Anjou 2022-04-16 was last modified: by EXPOSITION : MICHEL PINON Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou 16 avril 2022 mayenne Saint-Denis-d'Anjou

Saint-Denis-d'Anjou Mayenne