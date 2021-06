Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Exposition : Michel OLIVIER Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Exposition : Michel OLIVIER
2021-07-06 – 2021-07-14
Galerie municipale Bernard Nonnet
5 Rue du 19 Mars 1962
Erquy Côtes d'Armor

Unir la typographie et le papier, sur le thème impressions maritimes. Une rencontre passionnée pour sublimer le papier, en faire l'éloge, lui donner une autre dimension, de nouvelles formes, le présenter comme une matière vivante, jouer sur les grammages et les pâtes à papier de lin, de chanvre ou d'écorce de mûrier, pour donner naissance à des créations inattendues. Un récit pas comme les autres, l'idée d'un trait d'union pour une même passion. Accès libre, gratuit.

