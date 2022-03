Exposition, Michel Haramboure Bayonne, 4 mars 2022, Bayonne.

Exposition, Michel Haramboure DIDAM 6 Quai de Lesseps Bayonne

2022-03-04 13:00:00 – 2022-04-30 18:30:00 DIDAM 6 Quai de Lesseps

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Cette exposition présente en une soixantaine de toiles des portraits de célébrités ou d’anonymes criant la folie de vivre, la furie, la violence ou l’injustice des guerres. Une poésie puissante sur les failles et les désillusions de l’âme humaine à travers l’image de grands personnages du 20ème siècle : Arthur Rimbaud, Camille Claudel, Frida Khalo, Maryline Monroe, Bonnie and Clyde…

Michel Haramboure est né à Saint-Jean-de Luz en 1942. Il vit et travaille à Bayonne depuis de nombreuses années. Il débute sa carrière en autodidacte dans les années 1950, après avoir été profondément bouleversé par un portrait d’Arthur Rimbaud découvert dans la revue “Illustrations”.

Se prenant d’une véritable passion pour la peinture figurative, il se sert de ce médium et du dessin pour explorer la face cachée des corps, des visages et de leurs émotions contraires ou ambivalentes. Puisant son inspiratio

+33 5 59 46 63 43

©Duende- mine de plomb, pierre noire sur toile 80 x 130

DIDAM 6 Quai de Lesseps Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-01 par