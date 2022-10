Exposition : « Michel Anguier – Sculpteur du Roy » Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Exposition : « Michel Anguier – Sculpteur du Roy » Le Tréport, 7 novembre 2022, Le Tréport. Exposition : « Michel Anguier – Sculpteur du Roy »

11 Rue du Commerce Atelier du Chat Marin Le Tréport Seine-Maritime Atelier du Chat Marin 11 Rue du Commerce

2022-11-07 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-05 18:00:00 18:00:00

Atelier du Chat Marin 11 Rue du Commerce

Le Tréport

Seine-Maritime Exposition Michel Anguier – Sculpteur du Roy (1612-1686) – Au temps de Molière.

Ouverture le week-end, de 15 h à 18 h Exposition Michel Anguier – Sculpteur du Roy (1612-1686) – Au temps de Molière.

Ouverture le week-end, de 15 h à 18 h Atelier du Chat Marin 11 Rue du Commerce Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Le Tréport Seine-Maritime Atelier du Chat Marin 11 Rue du Commerce Ville Le Tréport lieuville Atelier du Chat Marin 11 Rue du Commerce Le Tréport Departement Seine-Maritime

Le Tréport Le Tréport Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-treport/

Exposition : « Michel Anguier – Sculpteur du Roy » Le Tréport 2022-11-07 was last modified: by Exposition : « Michel Anguier – Sculpteur du Roy » Le Tréport Le Tréport 7 novembre 2022 11 Rue du Commerce Atelier du Chat Marin Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport seine-maritime

Le Tréport Seine-Maritime