**Quels sont les enjeux majeurs de l’agriculture aujourd’hui (qualité du sol, pollution, santé, goût…) ?** **Comment relocaliser l’alimentation sur un territoire qui se densifie afin de renforcer ses capacités d’autonomie ?** **Comment faire prendre conscience de l’importance du local, du bio ?** **Quel avenir pour les emplois liés à l’agriculture urbaine et toute la filière qui en découle ?** **Venez cherchez les réponses les 14 et 15 mai**

Mangeons grâce aux Initiatives d’Alimentation en Mouvement. Dans le cadre des 48h de l’Agriculture Urbaine, la Maison écocitoyenne de Bordeaux Métropole vous propose de découvrir l’exposition MIAM Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

