2022-04-02 – 2022-12-31 Jardin des Sciences – Planétarium 14 Rue Jehan de Marville

EUR 0 0 À partir du 2 avril, le Jardin de l’Arquebuse ouvre sa nouvelle exposition « MIAM ! Je mange donc je suis ». Une déclinaison de l’exposition conçue par le Musée de l’Homme/Muséum national d’Histoire naturelle qui aborde de façon pluridisciplinaire et ludique, un sujet qui nous touche tous : l’alimentation.

En quoi l’Homme, en tant qu’espèce, se définit-il par ce qu’il mange ?

Comment l’acte de se nourrir, vital et quotidien, façonne-t-il en même temps nos identités à travers des pratiques culturelles, des rituels ou des interdits ? Quel rôle a joué l’alimentation dans notre évolution ?

Quels sont les impacts environnementaux liés à la production de ressources nécessaires pour nourrir l’humanité d’aujourd’hui et celle de demain ? Et si nous consommions la nature autrement ? Quels sont les enjeux contemporains et futurs à l’échelle mondiale, des modes de production et de consommation alimentaires ? L’alimentation sous le prisme de la recherche. Et nous, quelles sont nos pratiques alimentaires ? Quels liens entretenons-vous avec notre milieu ?

Autant de questions recoupant nourriture, culture et nature, art et science… sont abordées à travers une expérience de visite singulière, à la croisée des chemins entre passé, présent et avenir.

Cette exposition, présentée à Paris en 2019-2020, sera agrémentée et déclinée à la « sauce dijonnaise » !

Jardin de l’Arquebuse [ planétarium ] – Entrée libre

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Jours de fermeture : mardi, samedi matin et dimanche matin ainsi que les 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, et 25 décembre (pour les autres jours fériés, ouverture de 14h à 18h)

+33 3 80 48 82 00 https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite/Le-Jardin-des-sciences-Biodiversite

Jardin de l’Arquebuse [ planétarium ] – Entrée libre

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Jours de fermeture : mardi, samedi matin et dimanche matin ainsi que les 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, et 25 décembre (pour les autres jours fériés, ouverture de 14h à 18h)

