EXPOSITION : “MEUSE / MUSE” Saint-Mihiel, 20 mai 2022, Saint-Mihiel.

Venez découvrir les dernières créations de l’artiste Merel inspirées par son nouveau lieu de vie qu’est Saint Mihiel.

Merel est née et a vécu à Amsterdam, en passant par Londres ou encore New York. Son univers onirique et fantastique s’enrichit aussi de ses nombreux voyages et plus récemment de la Meuse et de ses mystérieux paysages, paysages poétiques dont elle est tombée amoureuse.

+33 6 07 39 31 64

