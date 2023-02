EXPOSITION « MEUNIER, TU DORS » DE NATHAN CARÊME Les Ateliers Vortex Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Cote-d’Or EUR Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir l’exposition « Meunier, tu dors » de Nathan Carême.

L’exposition est ouverte au public du 18 mars jusqu’au 29 avril 2023, du mercredi au samedi, de 14 h 00 à 18 h 30.

La conversation aura lieu le samedi 22 avril 2023 à 16 h. Né en 1997, Nathan Carême vit et travaille à Dijon. Après des études agricoles et paysagères, il est diplômé en 2020 de l’École Média Art (EMA) du Grand Chalon. Nathan Carême observe les paysages façonnés par l’humanité, des sous-sols jusqu’au ciel, qu’ils soient urbains ou ruraux, en chantier ou en ruine. C’est toutefois depuis le sol qu’il repère l’impact de l’Homme sur l’environnement qui l’entoure, qu’il s’interroge sur notre rapport aux ressources naturelles et à leur transformation par la technique. De sa sensibilité romantique, résulte de douces et sombres rêveries qui répondent au danger imminent qui nous guette. Dans la pénombre de clairs-obscurs sculpturaux, il module la lumière et les espaces afin de nous révéler les reliefs, la profondeur et la fragilité de notre relation au monde. C’est alors que d’anciennes créatures surgissent des eaux troubles, pour nous conter les présages de la catastrophe qui menace ceux qui souhaitent que tout devienne toujours plus rapide. “Meunier tu dors, Ton moulin ton moulin va trop vite !” https://nathancareme.fr/ contact@lesateliersvortex.com +33 9 72 43 68 71 https://lesateliersvortex.com/ Les Ateliers Vortex 71 Rue des Rotondes Dijon

