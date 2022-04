Exposition “Meudon dans la Seconde Guerre mondiale” Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du samedi 2 avril au mardi 26 avril à Médiathèque de Meudon-la-Forêt

La médiathèque de Meudon-la-Forêt accueille une exposition réalisée par les Archives municipales. L’exposition vous présente l’histoire de notre ville du début de l’occupation nazie, en abordant la vie quotidienne à Meudon, jusqu’à la Libération. Pour aller plus loin sur le sujet, rendez-vous le 12 avril pour une [rencontre avec Emmanuelle Declerck](https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=AGENDA&RSC_DOCID=518&TITLE=rencontre-avec-emmanuelle-declerck), auteure des _Chroniques meudonnaises 1930-1945_.

Entrée libre aux horaires de la médiathèque

Dans le cadre du “Mois pour se souvenir” les Médiathèques accueillent une exposition des archives sur la ville pendant la guerre. Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

