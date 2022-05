EXPOSITION – METZ ÉLÉGANCE AUTO Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle Venez nombreux découvrir cette première édition dédiée à l’univers automobile d’époque. Une centaine de voitures de collection sera exposée Place de la République 25 d’entre elles participeront au Concours d’Elégance. Un jury se réunira à partir de 16h30 et désignera les lauréats des 6 catégories d’âge. Vous êtes possesseur d’une voiture de plus de 40 ans et vous souhaitez l’exposer au grand public, vous pouvez vous inscrire (dans la limite des places disponibles) sur le site metz-elegance-auto-2022.fr ou par mail association.mve.marly@gmail.com en joignant des photos de votre auto (intérieur+extérieur). HOTEL DE VILLE METZ

