Exposition > "Mettre en lumière les moulins et les rivières"
Tessy-Bocage, 15-19 mai 2022
Tessy-sur-Vire, Place Jean-Claude Lemoine

Pour son 40ème anniversaire, l'association régionale des amis des moulins bretons-normands, en partenariat avec les clubs photos "Reflet d'un instant", "les photographes du bocage" et photographes individuels, organisent un concours avec vote du public et exposition photos sur le thème des moulins à vent, moulins à eau, rivières… Exposition gratuite du dimanche 15 mai au jeudi 19 mai inclus, de 14h à 19h, dans la salle des fêtes.

contact@moulins-rivieres.fr +33 6 65 54 27 93

