2022-11-26 – 2023-03-05

Dans le prolongement de l'exposition « Le Vent. « Cela qui ne peut être peint », le MuMa présente « Météorologiques ». L'exposition, qui emprunte son titre au traité d'Aristote (IVe siècle av. J.C.), présente des peintres, photographes, dessinateurs ou vidéastes dont les œuvres révèlent une sensibilité particulière « au temps qu'il fait ». S'inscrivant à la suite de « Vent », le nouvel accrochage accorde à la représentation de « l'air en mouvement » une place privilégiée. Mais il s'intéresse plus largement à des météores comme les brouillards, la rosée, la pluie, la gelée blanche, dont les effets déterminent l'impression générale d'une scène ou d'un paysage. « Météorologiques » prolonge ainsi la question de la représentation des effets mouvants, instables, éphémères de « cela qui ne peut être peint », en l'ouvrant plus largement aux artistes contemporains et à la notion d'impermanence. Exposition du 26 novembre au 5 mars.

