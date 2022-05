Exposition : “Météorites, entre ciel et terre” Le Havre, 11 juin 2022, Le Havre.

Exposition : “Météorites, entre ciel et terre” Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre

2022-06-11 – 2022-10-02 Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle

Le Havre Seine-Maritime

Des chutes aux trouvailles, des mythes à la réalité, d’où viennent les météorites et que nous apprennent-elles ? Autant de questions qui trouveront des réponses dans la nouvelle exposition du Muséum d’histoire naturelle du Havre !

Des pierres tombées du ciel :

Pierres tombées du ciel, les météorites fascinent autant qu’elles inquiètent. Révérées pendant des millénaires, il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu’elles soient envisagées comme des objets scientifiques à part entière. Elles sont porteuses d’informations inestimables et restent une source constante d’inspiration et d’émotions.

La plupart des météorites ont été formées dans les tout premiers instants du système solaire, il y a 4,56 milliards d’années, et n’ont pratiquement pas évolué depuis. Leur étude au laboratoire donne ainsi accès aux premiers millions d’années de notre système solaire…

Depuis les années 1990, la recherche dans le domaine a connu un essor fulgurant, bénéficiant de la découverte de météorites exceptionnelles mais aussi du développement des observations astronomiques et du renouveau de la conquête spatiale.

En présentant au public ces pierres extraterrestres, à la lumière des toutes dernières avancées scientifiques, l’exposition Météorites, entre ciel et terre convie le visiteur à un voyage dans l’espace et le temps. D’abord sur Terre, autour des chutes de météorites, depuis les étoiles filantes jusqu’aux cratères d’impacts, et ce qu’elles évoquent dans l’imaginaire. Puis dans l’espace, aux origines du système solaire pour découvrir la provenance et la diversité des météorites. Enfin, dans le monde de la recherche, depuis l’analyse des météorites en laboratoire jusqu’à la recherche spatiale.

Avec une approche interactive et sensible, la scénographie propose un parcours immersif, ponctué par la présentation de vitrines de météorites, de grandes projections spectaculaires et des dispositifs innovants, dans une ambiance poétique et contemporaine.

Et exceptionnellement, des météorites sont rendues accessibles au public : les visiteurs peuvent même toucher un bout de Lune et un morceau de Mars !

Le visiteur repart de l’exposition avec des messages scientifiques forts sur l’histoire du système solaire et notre place dans l’univers ; il aura pu s’émerveiller devant des objets âgés de 4,56 milliards d’années qui ont voyagé des centaines de millions de kilomètres avant de parvenir jusqu’à nous.

Des chutes aux trouvailles :

Chaque année, plus de 20 000 tonnes de matière météoritique entrent dans l’atmosphère terrestre. Il s’agit principalement de poussières interplanétaires, dont les plus grosses (environ 1 mm) sont à l’origine des étoiles filantes. On estime qu’il tombe seulement 5 tonnes par an de météorites dont la masse est supérieure à 1 kg, ce qui équivaudrait à environ 5 000 météorites.

Un météoroïde qui arrive à plus de 20 kilomètres par seconde de l’espace est freiné par l’atmosphère terrestre. Il s’échauffe, sa température de surface dépasse les 1 500°C et il va perdre plus de 90 % de sa masse par combustion, ce qui se manifeste sous la forme d’une traînée lumineuse appelée météore. Lorsque la vitesse du météoroïde diminue, le phénomène lumineux prend fin. En se refroidissant, une croûte de fusion de quelques millimètres se forme en surface. L’objet qui parvient au sol s’appelle alors une météorite.

Des chutes aux trouvailles, des mythes à la réalité, d’où viennent les météorites et que nous apprennent-elles ? Autant de questions qui trouveront des réponses dans la nouvelle exposition du Muséum d’histoire naturelle du Havre !

Des pierres…

museum@lehavre.fr +33 2 35 41 37 28 https://www.museum-lehavre.fr/

Des chutes aux trouvailles, des mythes à la réalité, d’où viennent les météorites et que nous apprennent-elles ? Autant de questions qui trouveront des réponses dans la nouvelle exposition du Muséum d’histoire naturelle du Havre !

Des pierres tombées du ciel :

Pierres tombées du ciel, les météorites fascinent autant qu’elles inquiètent. Révérées pendant des millénaires, il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu’elles soient envisagées comme des objets scientifiques à part entière. Elles sont porteuses d’informations inestimables et restent une source constante d’inspiration et d’émotions.

La plupart des météorites ont été formées dans les tout premiers instants du système solaire, il y a 4,56 milliards d’années, et n’ont pratiquement pas évolué depuis. Leur étude au laboratoire donne ainsi accès aux premiers millions d’années de notre système solaire…

Depuis les années 1990, la recherche dans le domaine a connu un essor fulgurant, bénéficiant de la découverte de météorites exceptionnelles mais aussi du développement des observations astronomiques et du renouveau de la conquête spatiale.

En présentant au public ces pierres extraterrestres, à la lumière des toutes dernières avancées scientifiques, l’exposition Météorites, entre ciel et terre convie le visiteur à un voyage dans l’espace et le temps. D’abord sur Terre, autour des chutes de météorites, depuis les étoiles filantes jusqu’aux cratères d’impacts, et ce qu’elles évoquent dans l’imaginaire. Puis dans l’espace, aux origines du système solaire pour découvrir la provenance et la diversité des météorites. Enfin, dans le monde de la recherche, depuis l’analyse des météorites en laboratoire jusqu’à la recherche spatiale.

Avec une approche interactive et sensible, la scénographie propose un parcours immersif, ponctué par la présentation de vitrines de météorites, de grandes projections spectaculaires et des dispositifs innovants, dans une ambiance poétique et contemporaine.

Et exceptionnellement, des météorites sont rendues accessibles au public : les visiteurs peuvent même toucher un bout de Lune et un morceau de Mars !

Le visiteur repart de l’exposition avec des messages scientifiques forts sur l’histoire du système solaire et notre place dans l’univers ; il aura pu s’émerveiller devant des objets âgés de 4,56 milliards d’années qui ont voyagé des centaines de millions de kilomètres avant de parvenir jusqu’à nous.

Des chutes aux trouvailles :

Chaque année, plus de 20 000 tonnes de matière météoritique entrent dans l’atmosphère terrestre. Il s’agit principalement de poussières interplanétaires, dont les plus grosses (environ 1 mm) sont à l’origine des étoiles filantes. On estime qu’il tombe seulement 5 tonnes par an de météorites dont la masse est supérieure à 1 kg, ce qui équivaudrait à environ 5 000 météorites.

Un météoroïde qui arrive à plus de 20 kilomètres par seconde de l’espace est freiné par l’atmosphère terrestre. Il s’échauffe, sa température de surface dépasse les 1 500°C et il va perdre plus de 90 % de sa masse par combustion, ce qui se manifeste sous la forme d’une traînée lumineuse appelée météore. Lorsque la vitesse du météoroïde diminue, le phénomène lumineux prend fin. En se refroidissant, une croûte de fusion de quelques millimètres se forme en surface. L’objet qui parvient au sol s’appelle alors une météorite.

Place du Vieux Marché Muséum d’Histoire Naturelle Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-18 par