Organisée en partenariat avec le musée Marmottan Monet et grâce au soutien de la Région des Pays de la Loire, cette exposition présente plus d’une trentaine de chefs-d’œuvre de ce peintre. Parmi ceux-ci figurent Les Tuileries (1875), Pont de l’Europe (1877) et Bras de Seine près de Giverny, soleil levant (1897) ainsi qu’un exceptionnel ensemble de Nymphéas et autres fleurs du bassin peints entre 1903 et 1926.

Au dernier étage du musée, le parcours se déploie en plusieurs sections qui éclairent le visiteur sur les objectifs poursuivis par Monet et lui permettent de saisir comment il a, dans ses toiles, peint la sensation, fixé l’effet, rendu les variations de la lumière par la couleur et enfin, capté l’intangible. Parallèlement, d’une manière originale et synthétique, chaque cimaise portant les peintures est ponctuée d’un verbe d’action -focaliser, brouiller, sérier, etc, qui illustre l’éventail des moyens picturaux mis en œuvre par celui qui fut le chef de file du mouvement impressionniste avant de poursuivre sa quête inlassable de l’instant.

Moments particuliers de cette exposition, différentes performances musicales offrent durant l’été une expérience renouvelée des œuvres de Claude Monet.

Un catalogue est publié aux éditions Gourcuff Gradenigo à l’occasion de cette exposition.

« C’est une immense fierté pour la Région d’accueillir Claude Monet à Fontevraud et d’offrir au grand public un accès unique aux oeuvres du peintre français le plus célébré et le plus admiré au monde. Cette exposition est une véritable consécration pour le tout jeune musée d’Art moderne de Fontevraud qui a su s’imposer et trouver sa place dans le monde de la culture. Monet à Fontevraud, c’est une rencontre absolument exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte! » ; Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire.

À PROPOS DE FONTEVRAUD, LE MUSÉE D’ART MODERNE

COLLECTIONS NATIONALES MARTINE ET LÉON CLIGMAN

Depuis son ouverture le 19 mai 2021, le musée d’Art moderne de Fontevraud dont la création a été orchestrée par la Région des Pays de la Loire, a déjà accueilli près de 70.000 visiteurs et fait l’objet d’une excellente réception publique et critique. La collection de Martine et Léon Cligman à l’origine de ce Musée de France rassemble des peintures, des dessins et des sculptures d’artistes des XIXe et XXe siècles, ainsi que des antiquités et des objets extra-européens. Le parcours original du musée ne propose pas une présentation historique de l’art moderne mais suggère une compréhension intime de ce qu’est une collection : un rapprochement d’œuvres liées non par leur origine ou leur époque mais par des affinités formelles. Il instaure une relation aux œuvres souvent inconnue du public, incite les visiteurs à libérer leur regard, à identifier un rapport à l’œuvre d’art très personnel.

La politique d’exposition, étant elle aussi fondée sur un principe de dialogues, le musée organise, l’été, une grande exposition en partenariat avec des institutions reconnues pour présenter des figures majeures de l’art moderne. Il en est ainsi de Métamorphoses. Dans l’art de Claude Monet, la première exposition estivale qui marquera un temps fort de la jeune histoire du musée.

Commissariat :

Dominique Gagneux, directrice du musée

Gatien Du Bois, chargé de projets

En partenariat avec le Musée Marmottan Monet Marianne Mathieu, directrice scientifique.

Pour sa première exposition d’été, le musée d’Art moderne de Fontevraud accueille une exposition intitulée “Métamorphoses. Dans l’art de Claude Monet”.

billetterie@fontevraud.fr https://www.fontevraud.fr/event/metamorphoses-dans-lart-de-claude-monet/

Fontevraud-l’Abbaye

