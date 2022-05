Exposition : Métamorphoses, 9 avril 2022, .

Exposition : Métamorphoses

2022-04-09 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-11

par Coralie Laverdet, plasticienne, diplômée de l’École Boulle et de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Elle sculpte à merveille le bois, le papier et les fibres végétales et travaille avec conviction le thème de la métamorphose.

Afin de rencontrer Coralie Laverdet, venez assister à sa visite commentée de l’exposition qui sera suivie du verre de l’amitié le samedi 09 avril !

médiathèque Honfleur

