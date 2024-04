Exposition Metallique ! Novotel Lescar, lundi 18 mars 2024.

Exposition Metallique ! Novotel Lescar Pyrénées-Atlantiques

Christophe Fardella, un explorateur de diverses formes d’expression artistique, allant du dessin à la poterie, en passant par la peinture et la sculpture en acier.

Le parcours artistique de Christophe Fardella a connu un tournant décisif en 2005 lorsqu’il a entrepris une formation de chaudronnier. Cette immersion dans le travail du métal et de la soudure a ouvert de nouvelles perspectives créatives, stimulant son talent naturel pour l’art.

L'exposition à l'Hôtel Novotel Pau Pyrénées présente une sélection soigneusement choisie des oeuvres les plus remarquables de Christophe Fardella. Ces sculptures en fer hors du commun seront disponibles à l'achat, offrant aux visiteurs la possibilité d'acquérir une pièce d'art.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 08:00:00

fin : 2024-04-19 21:00:00

Novotel Avenue André Marie Ampère

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

