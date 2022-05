Exposition Métal Brûlant Musée de la métallurgie ardennaise Bogny-sur-Meuse Catégories d’évènement: Ardennes

Marc Colonna d’Istria est un artiste plasticien né en 1966, il vit et travaille principalement en Corse du sud. Après des études pour devenir architecte d’intérieur, Marc s’oriente finalement vers une pratique artistique professionnelle au travers de laquelle il nous propose sa conception d’une nouvelle réalité. Lora K. sème es mots sur les chemins… A travers ses livres, dans des expositions artistiques. Ecrire est pour Lora K. comme une respiration. Elle met en prose les images de nature, les instants de vie qui passent devant ses yeux et dans sa tête, que ce soit dans “sa” Corse où sur le Continent, principalement en Ardenne où elle a aussi une partie de ses racines. Ils proposeront leur univers en juillet au Musée de la Métallurgie Ardennaise.

Venez découvrir l’exposition de Lora K et Marc Colonna d’Istria au Musée de la Métallurgie, du 1er au 30 juillet. Musée de la métallurgie ardennaise 103 Rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse Ardennes

