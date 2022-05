Exposition – Méta-morphose(s) Quimperlé, 19 mai 2022, Quimperlé.

2022-05-19 15:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 Le Présidial 13 Rue Brémond d'Ars
Quimperlé

Cette année le collectif Mona Kerloff propose aux artistes de réfléchir sur les mutations de notre société et ce qu’ils en convoitent ou craignent, en particulier dans le domaine de l’art. Des rudiments de la création qui repose sur la transformation du réel , sur le regard que lui porte l’auteur , au métavers que l’on nous présente comme un avenir irrécusable, les cheminements sont multiples et encore et toujours à inventer. Ce sera là notre contribution. L’exposition se tiendra au Présidial du 19 mai au 12 juin . Tous les arts visuels sont invités.

asso.monakerloff@gmail.com +33 6 32 29 70 66

