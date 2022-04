Exposition mes petits monstres Cliousclat Cliousclat Catégories d’évènement: Cliousclat

Drôme

Exposition mes petits monstres Cliousclat, 23 avril 2022, Cliousclat. Exposition mes petits monstres Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat

2022-04-23 – 2022-05-01 Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat

Cliousclat Drôme Cliousclat Sculptures de Claire Beuvin. Vernissage le samedi 21 avril à 18h fabriquecliou@orange.fr +33 4 75 43 60 39 https://www.lafabriquedecliou.com/ Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cliousclat, Drôme Autres Lieu Cliousclat Adresse Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Ville Cliousclat lieuville Le village La Fabrique, Poterie de Cliousclat Cliousclat Departement Drôme

Cliousclat Cliousclat Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cliousclat/

Exposition mes petits monstres Cliousclat 2022-04-23 was last modified: by Exposition mes petits monstres Cliousclat Cliousclat 23 avril 2022 Cliousclat Drôme

Cliousclat Drôme