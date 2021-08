Calvi CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi Calvi, Haute-Corse Exposition – « mes mains s’en souviennent- E mio mani si n’invenenu », création de la résidence d’artiste “ART & CONSERVATION” CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Calvi Catégories d’évènement: Calvi

Haute-Corse

Exposition – « mes mains s’en souviennent- E mio mani si n’invenenu », création de la résidence d’artiste “ART & CONSERVATION” CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi, 17 septembre 2021, Calvi. Exposition – « mes mains s’en souviennent- E mio mani si n’invenenu », création de la résidence d’artiste “ART & CONSERVATION”

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi

Visite en libre accès de 9:00 à 18:00 Exposition – « mes mains s’en souviennent- E mio mani si n’invenenu », création de la résidence d’artiste “ART & CONSERVATION” Visite du fort, des anciennes cellules et de la terrasse (vue panoramique).

[10 personnes maximum, port du masque obligatoire et point de désinfection des mains à l’entrée du bâtiment.

d’artiste “ART & CONSERVATION” CcrpmC – Fort Charlet 20260 Calvi Fort charlet 20260 Calvi Calvi Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvi, Haute-Corse Autres Lieu CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi Adresse Fort charlet 20260 Calvi Ville Calvi lieuville CcrpmC - Fort Charlet 20260 Calvi Calvi