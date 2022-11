Exposition Merveilles du toit du monde Cannes Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes Cannes EUR Le Musée des explorations du monde met à l’honneur la donation récente et exceptionnelle faite au musée par le collectionneur parisien François Pannier, directeur emblématique de la galerie « Le Toit du Monde ». mediationmusees@ville-cannes.fr +33 4 89 82 26 26 https://www.cannes.com/fr/agenda/annee-2022/decembre/merveilles-du-toit-du-monde-la-donation-francois-pannier.html Cannes

