Exposition  Merci Monsieur Poussin par Bernard Bouin, artiste peintre  Rue Sainte-Clotilde Les Andelys, samedi 6 avril 2024.

Merci Monsieur Poussin par Bernard Bouin, artiste peintre

Correspondances avec Montaigne, Poussin, et Nietzsche autour du thème Et in Arcadia ego

Dans le cadre des 430 ans de la naissance de Nicolas Poussin (1594-2024)? Un hommage de la Ville des Andelys à l’enfant du pays

Du 6 avril au 3 novembre 2024

« Que philosopher, c’est apprendre à mourir »

Titre d’un chapitre des Essais de Montaigne qui est le fil conducteur de l’exposition.

La peinture de Bernard Bouin est celle d’autodidacte passionné, d’un surdoué. Comme il n’a pas été aux Beaux-

Arts et s‘est formé seul, en suivant son goût et ses admirations, il possède une force et une originalité, un

caractère qui lui appartiennent et qu’on ne retrouve que rarement.

Des galeries importantes sont convaincues par son travail, des musées l’exposent, séduits par cette peinture

méditative, secrète où se lisent la solitude du monde moderne et la mélancolie de l’homme. Il y a du Edward

Hopper chez Bouin, peut-être des souvenirs de Magritte et Delvaux mais aussi des réminiscences de la peinture

la plus classique dont il a appris seul le métier, dans la fréquentation des musées.

Son amour et sa compréhension profonde de Poussin lui valent l’amitié et l’estime de Pierre Rosenberg

président-directeur honoraire du Musée du Louvre, auprès de qui souvent il va approfondir sa connaissance des

peintres.

(Nicolas Neumann, Directeur éditorial des Editions El Viso Paris– Madrid Bernard Bouin. Peintures, du réel au mystère 2019)

L’exposition confronte le Jouir de Montaigne , à la Joie telle que Friedrich Nietzsche l’envisage dans

Ainsi parlait Zarathoustra .

Avec Nicolas Poussin, imprégné des essais de Montaigne, c’est aussi une réflexion sur la fragilité de la

condition humaine (la mort est indissociable de la vie), et sur les rapports de l’homme avec la nature.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Rue Sainte-Clotilde Musée Nicolas Poussin

Les Andelys 27700 Eure Normandie musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

