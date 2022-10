EXPOSITION « MÉMOIRES EN HÉRITAGE »

2022-10-15 – 2022-12-23 3 EUR Après avoir recueilli pendant plus de 20 ans les témoignages des déportés mayennais, l’association s’est consacrée à la rencontre des descendants.

Cette exposition photographique porte un regard croisé sur la mémoire et la déportation. Deux époques différentes, deux ou trois générations réunies sur un même cliché. Ces photographies illustrent la vie, la famille mais également le traumatisme

qu’engendre l’histoire familiale scellée par de lourds silences.

Des témoignages poignants d’enfants, de petits-enfants et d’arrière-petits-enfants de déportés vous sont également présentés.

Avec la participation de May Photos Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h

Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h

Fermé les jours fériés, pendant les vacances de noël et en janvier

