Exposition : Mémoires du paysage Lège-Cap-Ferret, 2 juillet 2022, Lège-Cap-Ferret.

Exposition : Mémoires du paysage

1 Bis Avenue des Écoles Médiathèque – Petit Piquey Lège-Cap-Ferret Gironde

2022-07-02 10:00:00 – 2022-09-17 18:00:00

Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles

Lège-Cap-Ferret

Gironde

Lège-Cap-Ferret

Élaborée autour de l’idée de la mémoire des lieux, PORTRAITS DU BASSIN # MEMOIRES DU PAYSAGE, propose une expérience immersive et sensorielle visant à valoriser et transmettre la mémoire du bassin d’Arcachon : habitants, métiers, savoir-faire, histoire, autour du lien entre l’être humain et la nature environnante : les huîtres, la lande, l’océan, les bateaux, l’île aux oiseaux…

+33 5 56 60 81 78

Médiathèque – Petit Piquey 1 Bis Avenue des Écoles Lège-Cap-Ferret

