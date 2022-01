Exposition : Mémoires archéologiques de la Grande Guerre Munster, 2 février 2022, Munster.

Exposition : Mémoires archéologiques de la Grande Guerre Munster

2022-02-02 – 2022-04-27

Munster Haut-Rhin

À travers cette exposition réalisée à l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, Archéologie Alsace partage les résultats de ses recherches et apporte une vision complémentaire en abordant des thèmes comme l’aménagement des constructions de guerre, l’alimentation des soldats, les effets réglementaires et les adaptations personnelles, le maintien d’une certaine humanité et le devenir des corps des soldats.

Tout public

+33 3 89 77 24 43

Munster

