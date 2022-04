Exposition. Mémoire et émotions : se souvenir des vies perdues Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise En 2016, un groupe d’élèves du collège de Chaumont-en-Vexin mène un projet de mémoire sur l’histoire de Rose Lowenbraun, seule déportée de la commune. Un voyage mémoriel en Pologne donne lieu à un album photographies et de textes écrits par les élèves.

