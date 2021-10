Nérac Nérac Lot-et-Garonne, Nérac Exposition : Mémoire des Poilus de 14-18 Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Exposition : Mémoire des Poilus de 14-18 Nérac, 23 octobre 2021, Nérac. Exposition : Mémoire des Poilus de 14-18 2021-10-23 – 2021-11-20 Ancienne Sous-Préfecture 2 Avenue du Maréchal Foch

La collection de l'artiste Jolayne Dupiot-Saubadine Label National du Centenaire 1918 : objets de tranchée, manuscrits, chansons et oeuvres.

+33 6 76 33 10 51

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Ancienne Sous-Préfecture 2 Avenue du Maréchal Foch Ville Nérac lieuville 44.13867#0.3368