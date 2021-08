Taninges Maison du Patrimoine Haute-Savoie, Taninges Exposition “Mémoire de rue” Maison du Patrimoine Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Taninges

Exposition "Mémoire de rue"

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Patrimoine

Située à Taninges, au cœur de la vallée du Giffre, la Maison du Patrimoine vous dévoile l’histoire et le patrimoine local. À partir de nombreux outils, objets, témoignages, vidéos et photographies auprès des Jacquemards, l’exposition raconte la vie à Taninges et les productions locales qui ont contribué à sa réputation (taillanderie, confection textile, travail du bois, salaisons, agropastoralisme). Une visite ludique qui plaira autant aux petits qu’aux grands avec, notamment, la maquette animée d’une forge. À partir d’outils, témoignages, vidéos et de photographies, découvrez la vie à Taninges et les productions locales (taillanderie, textile, travail du bois, salaisons, agropastoralisme). Maison du Patrimoine 6, rue des Arcades, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

