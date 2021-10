Rochefort Musée Hèbre Charente-Maritime, Rochefort Exposition : « Mémoire de passages : d’une rive à l’autre » Musée Hèbre Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Découvrez l’exposition _**Mémoire de passages, d’une rive à l’autre**_, visible jusqu’au 17 octobre. Cette exposition retrace la folle histoire des projets de franchissement de la Charente. C’est l’histoire de comment des ingénieurs célèbres ou moins connus ont proposé de fabuleuses solutions allant du tunnel aux ponts suspendus, tournants ou de bateaux, pour aboutir à la création du pont transbordeur entre 1898 à 1900, inventé par Ferdinand Arnodin. Documents originaux, maquettes, panneaux explicatifs, diaporama vous attendent… _Exposition dans le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (RdC du musée)_

Gratuit. Visite libre. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique. Respecter la jauge de visiteurs dans l’espace. Conditions pouvant évoluer selon les recommandations sanitaires.

La folle histoire des projets de franchissement de la Charente à Rochefort au XIXe siècle. Documents originaux, maquettes, panneaux explicatifs, diaporama vous attendent… Musée Hèbre 63 avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort

