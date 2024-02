EXPOSITION MEMENTO MORI Nancy, samedi 24 février 2024.

Vendredi

A travers cette série d’illustrations, dessinées à l’encre de chine et à l’aquarelle, Paule Brun transforme le réel pour fusionner la faune et la flore. Memento mori est un travail sur la vie et la mort où les animaux sont représentés à travers ces deux états fondamentaux. Des œuvres poétiques qui interrogent sur notre rapport à la mort et à sa représentation.Tout public

5.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-06-23 12:00:00

34 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

