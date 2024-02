Exposition « Méloires et paix » par Les Peintres du dimanche Rue Federico García Lorca Villeneuve-sur-Lot, lundi 12 février 2024.

Exposition « Méloires et paix » par Les Peintres du dimanche Rue Federico García Lorca Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Avec cette exposition les artistes souhaitent rendre hommage aux résistants d’Eysses et à leur combat pour la liberté et la paix, mais également sensibiliser le public en transmettant un témoignage porteur de paix.

Avec cette exposition les artistes souhaitent rendre hommage aux résistants d’Eysses et à leur combat pour la liberté et la paix, mais également sensibiliser le public en transmettant un témoignage porteur de paix. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12

fin : 2024-02-29

Rue Federico García Lorca Office de Tourisme

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition « Méloires et paix » par Les Peintres du dimanche Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-02-02 par OT du Grand Villeneuvois CDT47