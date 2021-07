Exposition « Méli-Mélo » – Street Art Espace Canopy, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 31 juillet 2021

de 18h à 21h

gratuit

Un cocktail visuel de couleurs en plein coeur de l’été !

« Méli-Mélo » est l’exposition solo de la street artiste Hydrane : un cheminement du réel au virtuel.

Hydrane est une créatrice franco-péruvienne pluridisciplinaire. Architecte de formation, Elle puise dans l’archéologie (les signes de Nazca), l’architecture et l’art urbain. Elle jongle avec l’espace réel et l’espace projeté depuis toujours par le dessin, et aujourd’hui par une grande variété de techniques. Ses pièces sont de fascinantes traductions plastiques des émotions par des formes lyriques et des couleurs communicant en harmonie avec le lieu et l’espace urbain qui leur est dédié.

Cette exposition est une collaboration entre l’Espace Canopy – espace culturel du quartier de La Chapelle – et Deborah Gallin – agent artistique d’Hydrane – qui aura lieu du 31 juillet au 13 août à la Galerie Canopy.

Le vernissage aura lieu le 31 juillet 2021. Le finissage aura lieu le 13 août 2021.

Biographie : Hydrane est née en 1988 et vit et travaille actuellement à Paris. Elle se passionne très tôt pour le dessin et sait depuis toujours que son trait oscille entre la création architecturale et la création de son propre univers. Après avoir été diplômée de l’école d’architecture de Paris-Belleville en 2015, elle décide de créer des passerelles entre ses connaissances en architecture et sa pratique artistique, les faisant se rencontrer par le biais de différents médiums. Entre dessins quasi nanoscopiques et géoglyphes de 175m de long, elle tente de s’adapter à tous les supports, toutes les échelles et de maîtriser les techniques adaptées. Hydrane dessine depuis toujours mais c’est depuis cinq ans seulement qu’elle s’est mise à réaliser des fresques. C’est au Brésil qu’elle réalise ses premières fresques en 2017. Elle s’est depuis passionnée pour les créations en grand format. Elle entre rapidement en collaboration avec les villes de Saint-Denis, Aubervilliers, Le Mans, pour ne citer que celles-ci. Pour la réalisation de ses fresques, elle obtient le soutien de diverses associations (Les 3 Murs, Pixoasso, etc.) et d’institutions reconnues (Cité de Refuge, Paris 13ème). En outre, elle participe à la Biennale de Venise en 2018 grâce au collectif du 6B (bâtiment dédié à l’art et à la création) où elle est artiste résidente. La collaboration de l’artiste avec la maison de haute couture Louis Vuitton marque un tournant majeur dans sa carrière (à noter : cette artiste-architecte est la première à construire une passerelle entre le monde du street art et celui du luxe).

Espace Canopy 19 rue Pajol Paris 75018

2 : La Chapelle (280m) 12 : Marx Dormoy (471m) 4 : Gare du Nord Gare du Nord : RER B / RER D / RER E



Contact :Espace Canopy espacecanopy@gmail.com https://www.espacecanopy.fr https://www.facebook.com/canopyactualite

Hydrane