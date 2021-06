Exposition Mélanie Berger « Le Théâtre de l’inertie » Musée des Beaux-Arts, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Arras.

Musée des Beaux-Arts, le samedi 3 juillet à 18:00

Mélanie Berger Mélanie Berger, née en 1979 à Grenoble, vit et travaille à Bruxelles. Après des études à l’ENSAD Paris et la Cooper Union NY, elle développe des projets d’édition et de film d’animation avant de se consacrer entièrement au dessin. Son travail a été montré lors d’expositions personnelles en Belgique et en France. Elle participe régulièrement à des expositions collectives en Europe. Mélanie Berger est une artiste réfléchie, dotée d’une analyse puissante de son travail créatif et de ses motivations. Des expérimentations fondatrices comme les essais d’éditions ou d’animation, elle retient l’inaboutissement de sa pensée. Des persévérances dans toutes les brèches ouvertes par la matérialité du papier, elle s’engage un peu plus dans ce corps à corps dans lequel chaque action de l’un entraîne une réaction de l’autre. Jusqu’à la prise de conscience de ce qui se manifeste évidence : « mes gestes sont là pour révéler quelque chose qui ne m’appartient pas. » Une artiste en résidence La ville d’Arras s’est donné comme objectifs de développer la présence de l’art contemporain, de soutenir les artistes émergents et d’accompagner les projets innovants, objectifs partagés avec l’association L’être lieu. Depuis 2013, le Musée des beaux-arts d’Arras s’associe avec L’être lieu pour accueillir un artiste plasticien, le temps d’une résidence de six à dix mois, aboutissant à une exposition croisée qui se présente comme un parcours d’art contemporain en deux temps. Pour en savoir plus sur la résidence 2020-2021 Le blog : [https://journalderesidence.com](https://journalderesidence.com) La revue de L’être lieu : Émanation Le théâtre de l’inertie Le théâtre est le lieu de l’action, que ce soit dans l’atelier, où les gestes activent et transforment ou dans le lieu d’exposition, où les dessins attendent d’être révélés aux regards des visiteurs. L’inertie renvoie au temps de repos du dessin, où le papier résiste, se dilate ou se rétracte et où la couleur se fraie un chemin pour créer formes et « informes ». Deux mots qui semblent s’affronter mais qui trouvent dans le travail de Mélanie Berger, au musée comme à L’être lieu, une forme de réconciliation sous le regard du visiteur. Le parcours de visite commence au 2e étage du musée avec des œuvres récentes plutôt picturales (palier). Il se poursuit au 1e étage avec des compositions dessinées de grand format (salon) et de petits formats (salle Doncre), reliées par une discrète et surprenante intervention (coursive). Il s’achève au rez-de-chaussée, avec les Black drawings (salle Dutilleux), la grande composition qui habille les murs (cloître), jusqu’à l’installation spécialement créée lors de la résidence (péristyle). À chaque étape, les dialogues entre les dessins de l’artiste et les œuvres d’art ancien se nouent, et éveillent les imaginaires. Pour vous accompagner, ce support de visite explicite des notions clés du travail plastique de Mélanie Berger.

Entrée libre

Musée des Beaux-Arts Abbaye Saint-Vaast 22 rue Paul Doumer, 62000 Arras Arras Pas-de-Calais



2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:30:00